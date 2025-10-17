Diputada en la CDMX Propone Que Infieles Pierdan Todos los Bienes Durante el Divorcio

La diputada morenista Elizabeth Mateos presentó una iniciativa con proyecto de ley para castigar a los cónyuges que hayan destruido la sociedad conyugal a través de la infidelidad, el abandono o la violencia.

Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora presentó la propuesta Traición, Cero Liquidación, con el fin de modificar la ley actual.

Noticia relacionada: La Infidelidad También se da en las Finanzas; Así Puedes Superarla en Pareja

De acuerdo con la morenista, la norma establece que durante un divorcio, los cónyuges deben recibir la mitad del patrimonio, es decir, se hace un reparto por igual, lo cual calificó de "injusto" cuando uno de los dos haya actuado en contra de la sociedad conyugal.

La ley actual, en el divorcio de una sociedad conyugal, se trata igual al cónyuge que construyó el hogar y al que lo destruyó con infidelidad, abandono o violencia, entregándole la mitad del patrimonio que no aportó, ni ayudó a aportar

¿En qué consiste la propuesta Traición, Cero Liquidación?

La iniciativa de Elizabeth Mateos es que no se entregue la mitad del patrimonio a quien traicionó a la familia, sean mujeres u hombres, ya que "se necesita justicia con equidad" y con perspectiva de género.

Eso, compañeras y compañeros, no es justo. Es una señal de que nuestra legislación necesita evolucionar para estar a la altura de la realidad que viven miles de familias

Agregó que no se trata de mujeres contra hombres, sino de la diferencia entre quien "cumple y quien traiciona, entre quien construye y quien destruye, entre quien respeta y violenta".

Hoy, la ley trata igual al leal que al traidor, y eso no refleja justicia

La propuesta establece que cuando un matrimonio que celebró bajo sociedad conyugal y se comprueben faltas graves como violencia, infidelidad, abandono injustificado o adiciones no tratadas:

El juez tenga la facultad de ordenar que ese cónyuge pierde derecho sobre del otro a la liquidación de los bienes comunes.

Mateos Hernández afirmó que no se elimina el divorcio incausado, aquel que no debe justificar la causa de la separación, y no se obliga a nadie a seguir casado, lo único que se busca es que la ley evolucione.

(...) para que la libertad de divorciarse no se convierta en un mecanismo de premio para quien incumplió sus deberes conyugales. Quien ama, comparte; quien respeta, construye; pero quien traiciona, debe perder"

¿Qué modificaría esta iniciativa?

La iniciativa Traición, Cero Liquidación, busca reformar la fracción V y adicionar una fracción 5 bis, al artículo 267 del Código Civil local en materia de la liquidación de la sociedad conyugal.

La medida fue turnada para su análisis y dictamen en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM