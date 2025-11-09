Activan Doble Alerta por Frío CDMX: Prevén 1 Grado el Lunes 10 de Noviembre 2025 en Estas Zonas
Además de las advertencias por frío extremo en la CDMX en las próximas horas, se activó la Alerta Amarilla por vientos fuertes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por frío para las próximas horas en la Ciudad de México, y advirtió que los termómetros descenderán hasta 1 grado, en la madrugada del 10 de noviembre de 2025, en N+ te decimos en cuáles alcaldías.
Video relacionado: Frente Frío 13 Provoca Temperaturas Congelantes en Guanajuato
¿Qué alcaldías tienen alerta naranja por frío el 10 de noviembre 2025?
Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 10/11/2025, en la demarcación: @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 9, 2025
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 10/11/2025, en las demarcaciones:… pic.twitter.com/riIfrN3fNe
Autoridades capitalina activaron Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas muy bajas para la madrugada y mañana del lunes 10 de noviembre de 2025 en:
- Tlalpan
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana.
¿Dónde hay alerta amarilla por frío en CDMX mañana?
Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados, en un horario comprendido entre las 00:00 y las 08:00 horas.
¿Qué se puede hacer ante la doble alerta de frío en CDMX?
- Especialistas recomiendan a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Si se presenta algún malestar, acudir al centro de salud
- Si hay calentadores y chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Activan la alerta amarilla por vientos fuertes en CDMX
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #vientos con rachas fuertes, para la tarde y noche del domingo 09/11/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx,… pic.twitter.com/FAudsIZxGD— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 9, 2025
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó a través de un comunicado que activó la Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este domingo.
La advertencia se lanzó para las próximas horas en las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Cae enorme árbol en la CDMX por fuertes vientos
Este domingo 9 de noviembre 2025, en Palenque y Eje 4 Sur Xola, colonia Narvarte Oriente, en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, se registró la caída de una rama de 6 metros de longitud y 25 cm de diámetro por los fuertes vientos.
En Palenque y Eje 4 Sur Xola, col. Narvarte Oriente, @BJAlcaldia, se registró la caída de una rama de 6 m de longitud y 25 cm de diámetro. Fue seccionada por @Bomberos_CDMX en coordinación con personal de la #UGIRPC y de la #SGIRPC. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/q9zaJcgrWe— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 9, 2025
N+
