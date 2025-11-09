Inicio Ciudad de México Activan Doble Alerta por Frío CDMX: Prevén 1 Grado el Lunes 10 de Noviembre 2025 en Estas Zonas

Activan Doble Alerta por Frío CDMX: Prevén 1 Grado el Lunes 10 de Noviembre 2025 en Estas Zonas

Además de las advertencias por frío extremo en la CDMX en las próximas horas, se activó la Alerta Amarilla por vientos fuertes

Habitantes se abrigan ante la sensación de bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por frío para las próximas horas en la Ciudad de México, y advirtió que los termómetros descenderán hasta 1 grado, en la madrugada del 10 de noviembre de 2025, en N+ te decimos en cuáles alcaldías.

Video relacionado: Frente Frío 13 Provoca Temperaturas Congelantes en Guanajuato

¿Qué alcaldías tienen alerta naranja por frío el 10 de noviembre 2025?

Autoridades capitalina activaron Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas muy bajas para la madrugada y mañana del lunes 10 de noviembre de 2025 en:

  • Tlalpan

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana.

¿Dónde hay alerta amarilla por frío en CDMX mañana?

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las siguientes demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Xochimilco

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados, en un horario comprendido entre las 00:00 y las 08:00 horas.

Video. Frente Frío 13 Provoca Bajas Temperaturas y Alertas por Vientos en Varias Regiones de México

¿Qué se puede hacer ante la doble alerta de frío en CDMX?

  • Especialistas recomiendan a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Si se presenta algún malestar, acudir al centro de salud
  • Si hay calentadores y chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Activan la alerta amarilla por vientos fuertes en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó a través de un comunicado que activó la Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este domingo.

La advertencia se lanzó para las próximas horas en las siguientes demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Cae enorme árbol en la CDMX por fuertes vientos 

Este domingo 9 de noviembre 2025, en Palenque y Eje 4 Sur Xola, colonia Narvarte Oriente, en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, se registró la caída de una rama de 6 metros de longitud y 25 cm de diámetro por los fuertes vientos.  

