Activan Doble Alerta por Frío CDMX: Prevén 1 Grado el Lunes 10 de Noviembre 2025 en Estas Zonas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por frío para las próximas horas en la Ciudad de México, y advirtió que los termómetros descenderán hasta 1 grado, en la madrugada del 10 de noviembre de 2025, en N+ te decimos en cuáles alcaldías.

¿Qué alcaldías tienen alerta naranja por frío el 10 de noviembre 2025?

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 10/11/2025, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 10/11/2025, en las demarcaciones:… pic.twitter.com/riIfrN3fNe — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 9, 2025

Autoridades capitalina activaron Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas muy bajas para la madrugada y mañana del lunes 10 de noviembre de 2025 en:

Tlalpan

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana.

¿Dónde hay alerta amarilla por frío en CDMX mañana?

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados, en un horario comprendido entre las 00:00 y las 08:00 horas.

¿Qué se puede hacer ante la doble alerta de frío en CDMX?

Especialistas recomiendan a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Si se presenta algún malestar, acudir al centro de salud

Si hay calentadores y chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Activan la alerta amarilla por vientos fuertes en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó a través de un comunicado que activó la Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este domingo.

La advertencia se lanzó para las próximas horas en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Cae enorme árbol en la CDMX por fuertes vientos

Este domingo 9 de noviembre 2025, en Palenque y Eje 4 Sur Xola, colonia Narvarte Oriente, en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, se registró la caída de una rama de 6 metros de longitud y 25 cm de diámetro por los fuertes vientos.

En Palenque y Eje 4 Sur Xola, col. Narvarte Oriente, @BJAlcaldia, se registró la caída de una rama de 6 m de longitud y 25 cm de diámetro. Fue seccionada por @Bomberos_CDMX en coordinación con personal de la #UGIRPC y de la #SGIRPC. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/q9zaJcgrWe — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 9, 2025

