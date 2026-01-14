¿Hay Doble No Circula Mañana 15 de Enero 2026? Terminación de Placas Castigadas en CDMX y Edomex

Debido a que estamos en temporada de partículas lo que ha provocada contingencia ambiental en los últimos días, la calidad del aire en CDMX y Edomex se ha mantenido en el tema de conversación de las personas, quiénes se preguntan si hay Doble Hoy No Circula mañana 15 de enero de 2026 y acá en N+ te explicamos cómo opera el programa este jueves y qué terminación de placas y carros están castigados no deben salir a las calles.

Como sabes, el Doble Hoy No Circula entra en operación cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono y con ella se pone en marcha una serie de medidas para proteger la salud de la población de la CDMX, Edomex y zonas conurbadas del Valle de México.

A diferencia del Hoy No Circula, el programa Doble afecta a más automovilistas, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante mantenerse al pendiente de cualquier actualización, pues de circular en un día no permitido podría derivar en una costosa multa.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en cinco estaciones: Santiago Acahualtepec, UAM Iztapalapa, Merced, Gustavo A. Madero y Villa de las Flores, que presentan partículas PM2.5 y PM10.

Sin embargo, en la mayoría de las estaciones las condiciones son buenas, por lo que parece poco probable que se active la contingencia ambiental. De ahí que no habría necesidad de activar el Doble Hoy No Circula para este jueves 15 de enero de 2026.

¿Qué terminación de placas y carros no circulan el 15 de enero 2026?

El programa Hoy No Circula operará con normalidad este jueves en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 2, terminación de placas 1 y 2, engomado verde

Los carros exentos que sí pueden circular este jueves son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema. El Hoy No Circula del jueves 15 de enero tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche.

