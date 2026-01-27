¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula 28 de Enero 2026? Carros Afectados en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene alerta por la mala calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) y a continuación te decimos si hay Doble Hoy No Circula 28 de enero de 2026 o cómo funcionará el programa vehicular.

Los altos niveles de contaminación en el Valle de México han sido una constante en todo lo que va de enero, lo que ha obligado a los automovilistas a mantenerse pendientes ante una posible contingencia ambiental, sin embargo hasta ahora las condiciones no han empeorado y no hubo necesidad de activar la Fase 1.

De cualquier manera, al estar en temporada de partículas se recomienda a la población informarse sobre las medidas por los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

Video. Así Detuvieron a Conductores por No Respetar la Contingencia Ambiental en Valle de México

¿Habrá Doble Hoy No Circula por contingencia?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud de este martes, la calidad del aire en CDMX y Edomex es muy mala debido a la presencia de partículas PM10 por lo que el riesgo es muy alto para la población. De ahí que hay posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula este miércoles 28 de enero 2026.

Noticia relacionada. ¿Qué Es la Contingencia Ambiental Atmosférica? Por Esto se Activa Doble Hoy No Circula

Sin embargo, las condiciones climáticas podrían ayudar a dispersar los niveles de contaminación, por lo que se recomienda esperar las próximas actualizaciones de CAMe, así como las de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA).

¿Cómo aplicaría el Doble No Circula 28 de enero?

De momento no está activo el Doble Hoy No Circula, sin embargo en caso de que se apliquen las medidas para proteger a la población y reducir los niveles de contaminación. Así sería la restricción por contingencia ambiental este miércoles 28 de enero:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4

Noticia relacionada. ¿De Cuánto Es la Multa por Infringir el Doble Hoy No Circula 2026? Así la Sanción

Video. Edomex Actualiza Reglamento de Tránsito: ¿Qué Pasará con las Multas Fijas?

¿Cómo opera el Hoy No Circula miércoles 28 de enero 2026?

Debido a que hasta el momento no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el programa operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada miércoles, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1, engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4

Holograma 2, engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) se aplica el miércoles 28 de enero en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

Historias recomendadas