El Gobierno de la Ciudad de México abrió un mega módulo para vacunas gratis, entre ellas la de COVID-19, influenza, tétanos y triple viral. Te decimos dónde está su ubicación.

Esto con el objetivo de acercar los servicios de salud preventiva a la población que acude a este espacio de atención directa.

¿Dónde está el mega módulo de vacunación?

El mega módulo de vacunación está instalado desde el martes en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

La ciudadanía podrá aplicarse de manera gratuita vacunas contra :

COVID-19.

Influenza.

Neumococo.

Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)

Tétanos.

La campaña de vacunación permanecerá activa hasta marzo de 2026, lo que permitirá que más habitantes de la Ciudad de México mantengan su esquema de inmunización completo y actualizado.

