El Otro Lado sin Diversión en las Verbenas por Fiestas Decembrinas en la Ciudad de México

En esta temporada, suelen colocarse diversas verbenas en la Ciudad de México y una de ellas está instalada en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, vecinos se han quejado por problemas en el suministro eléctrico, acumulación de basura y afectación en la movilidad, a partir de esta feria.

Al menos una centena de vecinos de la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, denuncian afectaciones por la feria de Navidad que fue instalada en la zona.

Aseguran que la feria se coloca cada año en la temporada de fiestas decembrinas y permanece por varias semanas.

Sin embargo, aseguran que la ubicación, justo en frente de edificios habitacionales, ha generado afectaciones directas en su vida diaria.

Al respecto, Emiliano Ugalde, vecino de Buenavista, indicó:

Yo soy autista, entonces el hecho de tener tantos estímulos, el ruido, las luces, todas las variaciones del voltaje, pues sí me ha llegado a generar crisis autista, crisis en general

Electricidad

También reportan fallas en el suministro eléctrico, presuntamente derivadas de conexiones irregulares de los juegos y puestos de la feria, lo que ha provocado daños en electrodomésticos e incluso en equipos médicos.

Como en el caso de Laura Pérez, otra vecina de Buenavista, que asegura:

Yo tengo un enfermo que es mi papá, que necesita el oxígeno y por cuestiones de luz, mi papá se ha quedado sin el oxígeno y ya van tres compresores que se echan a perder

Movilidad en la zona

Además, la instalación de la feria ha afectado la movilidad en la zona, ya que se cerraron paradas de transporte público y los puestos bloquean los accesos de los edificios.

Falta de planeación

Urbanistas en la Ciudad de México explican que el problema no es la existencia de las ferias, sino la falta de planeación.

Como lo explica Carlos Corral, director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas:

Cuando hacemos algo sin planeación, pues surgen problemas. La problemática no son las verbenas, no son las fiestas, no son las posadas, sino hacer las cosas sin planeación, porque no nos permiten ni a los vecinos ni a la autoridad prever ciertas circunstancias

Autoridades

Ante una solicitud de información de N+, la alcaldía Cuauhtémoc aseguró que la feria es supervisada diariamente por distintas áreas de gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de los negocios, la seguridad de los asistentes, así como la menor afectación a los vecinos.

De acuerdo con la autoridad, se realizan controles de ruido a partir de las 10:30 de la noche, supervisiones de Protección Civil y recolecciones diarias de residuos.

Sin embargo, los vecinos aseguran que estas acciones no son suficientes, pues las molestias continúan, principalmente por el ruido nocturno y los problemas eléctricos.

Así que piden que la feria sea reubicada en una zona sin viviendas cercanas y que se garantice una infraestructura adecuada por parte de las autoridades.

