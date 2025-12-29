Cronología de la Balacera en Guadalajara; Así Ocurrió la Agresión

Se registró una fuerte balacera en la calle Topacio, colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara, justo en los límites con Zapopan, Jalisco pocos minutos después de las 10 de la mañana de este lunes

Nota relacionada: Empresario del Mercado de Abastos y su Hija Son Asesinados Tras Balacera en Guadalajara

El ataque tenía como objetivo a un hombre que conducía una camioneta de alta gama. Al llegar al cruce con la calle Bahía, sujetos armados a bordo de al menos tres camionetas lo emboscaron y, desde distintos puntos, abrieron fuego en su contra.

El hombre que tripulaba la camioneta en color anaranjado era escoltado por elementos de seguridad privada, quienes viajaban a bordo de dos camionetas tipo pickup y que, de inmediato, actuaron para repeler la agresión. Sin embargo, aparentemente fueron superados en número por los sujetos armados que perpetraron el ataque y todos resultaron heridos.

El empresario tenía al menos seis escoltas en dos camionetas. Foto: N+

En el sitio quedó sin vida el conductor de la camioneta de lujo y uno de sus escoltas, mientras que su hija, una adolescente de 16 años, resultó herida y fue trasladada a un puesto de socorros. Mientras recibía atención médica, se confirmó su fallecimiento. Además, otros cuatro escoltas quedaron heridos por múltiples impactos de bala, uno de ellos reportado como grave.

De inmediato, la zona cero del ataque fue sitiada por personal de seguridad de los tres órdenes de gobierno, incluso con presencia del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Jalisco para la búsqueda de los homicidas.

Los múltiples impactos de bala en prácticamente toda la carrocería de la camioneta de alta gama mostraban la ferocidad del ataque y la saña con la que actuaron los delincuentes, quienes portaban armas largas y que incluso se grabaron mientras disparaban.

¿Qué se contabilizó en la escena del ataque?

Los agresores, encapuchados e incluso con chalecos antibalas, se escondían detrás de sus camionetas y de algunos vehículos estacionados para seguir disparando desde distintos frentes. En el sitio se contabilizaron al menos 200 casquillos de arma corta y, principalmente, de arma larga. Además, sobre la cinta asfáltica se aseguraron cargadores, equipos de radiocomunicación, celulares y cuatro armas cortas, al parecer propiedad de los escoltas de seguridad privada, cuyas camionetas también quedaron con diversos impactos de bala.

A escasos 100 metros de donde quedó la camioneta, sobre Lapislázuli y Topacio, hay dos postes del Escudo Urbano que, de funcionar de manera correcta, habrían captado características de los delincuentes que escaparon. No obstante, dos de los vehículos en los que habrían participado fueron asegurados por las autoridades a unas cuadras de distancia.

De manera extraoficial se confirmó que el hombre fallecido, que conducía la camioneta de lujo, es un empresario del Mercado de Abastos identificado, presuntamente, como Alberto Prieto Valencia, alias “El Prieto”.

“La información que tenemos es información que está abierta a los medios de comunicación. Grupo Reforma en algún momento señaló algún vínculo de esta persona con aquellas rifas colombianas ilegales que aparecieron en el Mercado de Abastos. Son notas periodísticas que existen y que se tomarán en cuenta en la investigación que se lleven a cabo de los hechos.” — Salvador Samora, Secretario General de Gobierno

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, esta camioneta, valuada entre cinco y ocho millones de pesos, no tenía ningún tipo de blindaje.

Este enfrentamiento entre hombres armados sembró el pánico en una de las zonas residenciales de mayor antigüedad en la zona metropolitana.

Se escuchó bastante fuerte. He visto en redes que duró como 10 minutos, pero para mí fue muchísimo más. Se escuchó de todo, la verdad. Vecino entrevistado

“Sí fue una balacera muy intensa, muy prolongada. Yo salí de mi casa y caminé varias cuadras y la balacera seguía. No noté presencia de policías ni nada por el estilo hasta después que acabó todo el ruido.” — Vecino entrevistado

Pese a la fuerte presencia policial, al momento no se reportan detenidos

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

Historias recomendadas: