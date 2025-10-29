Cae ‘El Randal’, Presunto Homicida de un Hombre en Plaza Comercial de Polanco, CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de Edson Arturo ‘N’, alias 'Randal', presunto homicida de un hombre, ocurrido en 2024, en una plaza comercial en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante su comparecencia ante el Congreso de la CDMX, el secretario Pablo Vázquez indicó que, tras meses de investigación conjunta entre personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía de Justicia, ambas de la Ciudad de México, así como de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se desarticuló una célula delictiva vinculada al homicidio.

Foto: Gabinete de seguridad.

Cabe recordar que el pasado 4 de diciembre, un Jesús Rodríguez Alvear, quién trabajó como representante de cantantes como Gerardo Ortiz o Julión Álvarez, fue asesinado en un restaurante, en la Plaza Miyana, ubicada en Ejército Nacional, en la zona de Polanco de dicha alcaldía.

Otros detenidos por el homicidio

Por este caso ya hay otros detenidos, presuntos autores intelectuales del homicidio, ellos son:

Wenceslao 'N', detenido el 5 de abril, en la alcaldía Iztacalco.

Lennin Cristopher 'N' y Cielo Guadalupe 'N', detenidos el 17 de junio en Michoacán.

Alejandro 'N', alias "Tío Pelón", detenido el 14 de agosto en la Ciudad de México.

Jaime Omar 'N', detenido el 26 de agosto, luego de una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Pablo Vázquez detalló que, finalmente, el 20 de octubre, al dar cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio Calificado, fue detenido Edson Arturo 'N', alias "Randal", de 41 años.

Finalmente, las técnicas de investigación permitieron conocer que otro de los probables responsables tenía su zona de confort en el Estado de México, fue así que, el 20 de octubre, fue detenido Edson Arturo ‘N’, alias "Randal", en el municipio de Chimalhuacán, señalado como presunto autor material de la agresión.

Cabe señalar que todos los detenidos por este caso posiblemente formaban parte de una facción de una organización criminal que opera en la zona occidente del país, dedicada al trasiego de droga, homicidio, extorsión y otras actividades ilícitas.

