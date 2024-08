Encaran a Extranjero en La Condesa por No Recoger las Heces de su Perro

En redes sociales se ha vuelto viral el caso de una mujer que reclamó a un residente extranjero para que recogiera las heces de su perro. El incidente habría ocurrido en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

Todos los días miles de perritos pasean con sus dueños en los parques de la Ciudad de México. Por desgracia, todos los días también algunos dueños irresponsables se niegan a recoger las heces de sus mascotas o a tirarlas en el lugar adecuado.

Así ocurrió en un video viral difundido en TikTok, donde una mujer encaró a un sujeto que abandonó los desechos de su mascota. En la grabación se escucha cómo la mujer le reclamó a una pareja que iba con un perro por haber dejado las heces de su perro:

Inmediatamente, el hombre dijo:

No, no se me olvidó, es que no tengo dónde ponerla.