Escasez de Agua: Uso Responsable en CDMX ante Momento Crítico

El gobierno de la Ciudad de México reconoció la falta de agua, debido a la sequía y los bajos niveles de las presas que surten el Sistema Cutzamala. Parte de la preocupación es que falta la etapa más severa durante los meses secos entre marzo y abril.

Actualmente, el Sistema Cutzamala sufre la peor sequía en sus 30 años de operación, en el abastecimiento de agua para la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Al respecto, José Luis Luege, exdirector de Conagua, indicó:

La capacidad de las tres presas de almacenamiento, El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, disminuyó del 40.7 %, la semana pasada, a 40.1 %, lo que representa un déficit cercano al 40 %, comparado con el histórico del 22 de enero.

Por su parte, Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, explicó:

Estamos viviendo una condición que no nos había tocado vivir desde que tenemos registros del Sistema Cutzamala, lo que se traduce en la necesidad de trabajar de manera muy cuidadosa en la red de distribución, haciendo los ajustes a través de válvulas, a través de compuertas, para lograr que el agua que entra por el poniente y que sumada a los pozos que tenemos en el interior de la ciudad, se distribuya de la forma más equitativa

Las afectaciones las están viviendo diariamente miles de personas.

Como Érika González, habitante de Venustiano Carranza, quien está preocupada por la actual situación:

(Estamos) preocupados, porque de por sí, hay poca agua, hay gente que todavía no tiene esa conciencia y sigue tirando y gastando muchísima agua

Por otra parte, Elizabeth Posada, habitante de la colonia Vista Hermosa, en Tlalnepantla, dijo: "No todo es el gobierno, igual los ciudadanos, hay mucha gente que desperdicia el agua, igual está en todos cuidarla"

Autoridades reconocieron que hace falta reforzar las campañas de información e impulsar una cultura de uso responsable del agua.

Al respecto, Rafael Carmona expresó:

Debemos ser conscientes como ciudadanos que necesitamos un cambio en nuestros hábitos del uso del agua; necesitamos entender que lo que nos ofrece la naturaleza de agua es limitado, hay acciones en la casa, en las oficinas, que por un lado se pueden hacer no con agua de primer uso, no con el agua potable, sino con lo que podemos colectar de las regaderas, de las lavadoras. Lavar nuestro coche con agua potable no es el momento. Regar o usar la manguera para limpiar las banquetas en lugar de la escoba, tampoco es el momento