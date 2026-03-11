Ante posibles complicaciones para llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), autoridades aeroportuarias informaron que los pasajeros pueden utilizar un estacionamiento alterno con transporte gratuito hacia la Terminal 2, una opción pensada para quienes enfrenten retrasos por bloqueos o protestas en las vialidades cercanas. En N+ te indicamos dónde está.

La medida fue difundida por el AICM hoy, 11 de marzo de 2026, luego de que se anunció una movilización de taxistas que podría afectar el acceso vehicular a las instalaciones aeroportuarias.

A través de sus redes sociales, el AICM advirtió que durante el día podrían registrarse dificultades para ingresar al aeropuerto, por lo que recomendó a los pasajeros anticipar su llegada si tienen un vuelo programado.

La alternativa permite que quienes lleguen en a la terminal puedan trasladarse al aeropuerto mediante transporte proporcionado por el propio AICM.

El aeropuerto señaló que los pasajeros pueden dirigirse al estacionamiento alterno ubicado en la zona de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, desde donde se ofrece transporte gratuito hacia la Terminal 2 del AICM.

Este servicio busca facilitar el acceso de los viajeros en situaciones donde las vialidades cercanas al aeropuerto registren tráfico intenso o bloqueos derivados de protestas o movilizaciones.

Protesta de taxistas podría afectar accesos al aeropuerto

Las complicaciones previstas están relacionadas con una movilización convocada por integrantes de la organización Transportación Terrestre “Nueva Imagen” A.C., quienes anunciaron una protesta en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los taxistas buscan que se aplique de manera estricta la prohibición de que aplicaciones de transporte operen dentro de áreas federales, como ocurre en las zonas aeroportuarias.

Según los inconformes, la presencia de estos servicios en espacios donde la ley lo restringe afecta el trabajo de los operadores que prestan servicio bajo el marco regulado.

Recomendaciones para pasajeros que viajan hoy desde el AICM

Ante el posible impacto en las vialidades cercanas al aeropuerto, las autoridades recomiendan:

Salir con mayor anticipación hacia el aeropuerto.

Revisar el estatus del vuelo con la aerolínea.

Considerar el estacionamiento alterno en Ciudad Deportiva.

Utilizar el transporte gratuito hacia la Terminal 2 si hay bloqueos.

Toma en cuenta que hasta las 9:00 horas de hoy todavía no se registran bloqueos de taxistas en el AICM, sin embargo, en la zona hay un dispositivo de seguridad.

