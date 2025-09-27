Estacionan Avión en Lateral de Periférico en Dirección a Magdalena Contreras

Esta mañana de sábado de 27 de septiembre automovilistas se sorprendieron tras encontrarse con un avión estacionado sobre la lateral de Periférico a la altura de San Jerónimo en la alcaldía Magdalena Contreras en dirección sur de Ciudad de México.

Se trata de parte del fuselaje de un Boing 737 que se encuentra "estacionado" en los carriles laterales, sobre la plataforma de un tráiler que lo está trasladando desde la madrugada de este sábado.

La aeronave partió desde el "panteón de aviones" que se encuentra en la zona oriente de la capital mexicana.

Video: Así se Ve Desde el Aire el el Traslado de un Avión en Periférico Sur

¿A dónde trasladan el avión que ha causado caos vial en el sur de CDMX?

El avión que ha causado caos vial en Periférico al sur de Ciudad de México, está siendo trasladado a una Utopía que se está construyendo en la alcaldía Magdalena Contreras.

Debido a que las maniobras para su traslado son complicadas debido al aforo vehicular, se prevé que los restos de la aeronave continúen complicando la circulación pues los trabajos seguirán por la noche del sábado y madrugada del domingo.

Ya que a que el avión permanecerá en el sitio, los peatones y automovilistas que pasan por el sitio, están tomando fotos y se acercan a ver los restos de la aeronave.

Se espera que la circulación en el sitio continúe afectada todo el día, por lo que se recomiendan tomar vías alternas o tener paciencia al circular por la zona.

Historias recomendadas:

Separan del Cargo a Gustavo Sepúlveda, Coordinador General del Zoológico La Pastora en Monterrey

Varios Muertos Dejó un Accidente Entre un Camión y Tren en Comonfort, Guanajuato