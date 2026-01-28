Cablebús CDMX: Estaciones de la Línea 1 que se Quedaron sin Servicio Hoy 28 de Enero 2026
N+
Cientos de personas resultaron afectadas por el cierre por más de una hora de tres estaciones de la Línea 1 del Cablebús hoy, 28 de enero de 2026
El Cablebús informó que la línea 1 opera de manera provisional de Cuautepec a La Pastora y en la Antena Tlalpexco. Hay apoyo de RTP de La Pastora a Indios Verdes
COMPARTE:
¡Toma precauciones! Este miércoles 28 de enero de 2026 , el servicio del Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) sufrió afectaciones. Te decimos en que estaciones de la Línea 1 no hubo servicio.
En N+ todos los días te informamos sobre las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.
Noticia relacionada: Nuevas Líneas de Cablebús en CDMX: ¿Dónde Habrá Más Transporte Público?
Estaciones de la Línea 1 de Cablebús sin servicio
Minutos antes de las 6:00 de la mañana, se informó que el servicio de la Línea 1 del Cablebús operaba de manera provisional de Cuautepec a La Pastora y en la antena Tlalpexco por revisión de sistema físico. Por lo que se brindó apoyo de unidades de la RTP de la Pastora a Indios Verdes.
#CablebúsInforma— Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) January 28, 2026
Línea 1
El servicio opera de manera provisional de Cuautepec a La Pastora y en la antena Tlalpexco por revisión de sistema físico.
Servicio de La Pastora a Indios Verdes con apoyo de unidades de la RTP.
Trabajamos para restablecer la operación en breve.
Poco antes de las 7:00 de la mañana, el servicio se restebleció en su totalidad, sin embargo, hay saturación de usaurios que buscan llegar a sus destinos.
#CablebúsInforma— Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) January 28, 2026
Se restablece operación de Indios Verdes a La Pastora.
La linea completa se encuentra en servicio. pic.twitter.com/1JUr8KFqoW
Historias recomendadas:
- UNAM Avanza en Ranking Mundial 2026; Estas son las Áreas en las que Destacó.
-
¿Qué Va a Pasar en Febrero 2026? Super Bowl LX, Carnavales, Día de la Bandera y Más
- ¿Qué Es Más Grande Groenlandia o México? Mapa de Ubicación de la Isla.
Con información de N+
Rar