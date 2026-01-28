¡Toma precauciones! Este miércoles 28 de enero de 2026 , el servicio del Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) sufrió afectaciones. Te decimos en que estaciones de la Línea 1 no hubo servicio.

Estaciones de la Línea 1 de Cablebús sin servicio

Minutos antes de las 6:00 de la mañana, se informó que el servicio de la Línea 1 del Cablebús operaba de manera provisional de Cuautepec a La Pastora y en la antena Tlalpexco por revisión de sistema físico. Por lo que se brindó apoyo de unidades de la RTP de la Pastora a Indios Verdes.

#CablebúsInforma



Línea 1



El servicio opera de manera provisional de Cuautepec a La Pastora y en la antena Tlalpexco por revisión de sistema físico.



Servicio de La Pastora a Indios Verdes con apoyo de unidades de la RTP.



Trabajamos para restablecer la operación en breve. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) January 28, 2026

Poco antes de las 7:00 de la mañana, el servicio se restebleció en su totalidad, sin embargo, hay saturación de usaurios que buscan llegar a sus destinos.

#CablebúsInforma



Se restablece operación de Indios Verdes a La Pastora.

La linea completa se encuentra en servicio. pic.twitter.com/1JUr8KFqoW — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) January 28, 2026

