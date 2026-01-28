Inicio Ciudad de México Cablebús CDMX: Estaciones de la Línea 1 que se Quedaron sin Servicio Hoy 28 de Enero 2026

Cablebús CDMX: Estaciones de la Línea 1 que se Quedaron sin Servicio Hoy 28 de Enero 2026

|

N+

-

Cientos de personas resultaron afectadas por el cierre por más de una hora de tres estaciones de la Línea 1 del Cablebús hoy, 28 de enero de 2026

El Cablebús informó que la línea 1 opera de manera provisional de Cuautepec a La Pastora y en la Antena Tlalpexco. Hay apoyo de RTP de La Pastora a Indios Verdes

El Cablebús informó que la línea 1 opera de manera provisional de Cuautepec a La Pastora y en la Antena Tlalpexco. Hay apoyo de RTP de La Pastora a Indios Verdes

COMPARTE:

¡Toma precauciones! Este miércoles 28 de enero de 2026 , el servicio del Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) sufrió afectaciones. Te decimos en que estaciones de la Línea 1 no hubo servicio.

En N+ todos los días te informamos sobre las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Noticia relacionada: Nuevas Líneas de Cablebús en CDMX: ¿Dónde Habrá Más Transporte Público?

Estaciones de la Línea 1 de Cablebús sin servicio

Minutos antes de las 6:00 de la mañana, se informó que el servicio de la Línea 1 del Cablebús operaba de manera provisional de Cuautepec a La Pastora y en la antena Tlalpexco por revisión de sistema físico. Por lo que se brindó apoyo de unidades de la RTP de la Pastora a Indios Verdes.

Poco antes de las 7:00 de la mañana, el servicio se restebleció en su totalidad, sin embargo, hay saturación de usaurios que buscan llegar a sus destinos.

 

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

 

Sociedad
Inicio Ciudad de México Estaciones cerradas linea 1 cablebus cdmx hoy 28 de enero 2026 donde no hay servicio