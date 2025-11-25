Inicio Ciudad de México Servicio Afectado en la Línea 2 del Metro CDMX: Cierran Estación para Llegar al Centro

Servicio Afectado en la Línea 2 del Metro CDMX: Cierran Estación para Llegar al Centro

|

N+

-

Esta es la estación de la Línea 2 del Metro cerrada hoy, 25 de noviembre de 2025.

estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro

Estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

¡Toma precauciones! Porque este martes, 25 de noviembre de 2025, se registra afectación en la Línea 2 del Metro, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, en la Ciudad de México (CDMX).

Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada hoy desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no harán ascenso o descenso de usuarios.

Las modificaciones al servicio en la estación Zócalo-Tenochtitlan se deben a eventos al exterior. Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, durante la jornada de este martes en la alcaldía Cuauhtémoc, estas son:

  • 11:00 horas: Colectivo 'Justicia para Diana' saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir justicia para víctima de feminicidio, en Chimalhuacán, Edomex, el 2 de julio de 2017.
  • 15:00 horas; Morras de Fuego marcharán del Monumento a la Revolución al Zócalo, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
  • 15:30 horas: Coordinación 8M se movilizará de la Glorieta de la Joven de Amajac rumbo al Hemiciclo a Juárez y al Zócalo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Noticia relacionada: Marchas HOY 25 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Alternativas para llegar al Centro Histórico de la CDMX

El STC emitió algunas recomendaciones para llegar al Centro Histórico de la CDMX, las alternativas son:

  • Isabel la Católica de la línea 1.
  • Pino Suárez de las líneas 1 y 2.
  • Bellas Artes de las líneas 2 y 8.
  • Allende de la línea 2.
  • Salto del Agua de las líneas 1 y 8.
  • San Juan de Letrán de la línea 8.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

Metro CDMX
Inicio Ciudad de México Estaciones cerradas metro cdmx hoy 25 de noviembre 2025 servicio afectado linea 2 centro