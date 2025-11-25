Servicio Afectado en la Línea 2 del Metro CDMX: Cierran Estación para Llegar al Centro

¡Toma precauciones! Porque este martes, 25 de noviembre de 2025, se registra afectación en la Línea 2 del Metro, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, en la Ciudad de México (CDMX).

Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada hoy desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no harán ascenso o descenso de usuarios.

Las modificaciones al servicio en la estación Zócalo-Tenochtitlan se deben a eventos al exterior. Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, durante la jornada de este martes en la alcaldía Cuauhtémoc, estas son:

11:00 horas: Colectivo 'Justicia para Diana' saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir justicia para víctima de feminicidio, en Chimalhuacán, Edomex, el 2 de julio de 2017.

15:00 horas; Morras de Fuego marcharán del Monumento a la Revolución al Zócalo, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

15:30 horas: Coordinación 8M se movilizará de la Glorieta de la Joven de Amajac rumbo al Hemiciclo a Juárez y al Zócalo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Alternativas para llegar al Centro Histórico de la CDMX

El STC emitió algunas recomendaciones para llegar al Centro Histórico de la CDMX, las alternativas son:

Isabel la Católica de la línea 1.

Pino Suárez de las líneas 1 y 2.

Bellas Artes de las líneas 2 y 8.

Allende de la línea 2.

Salto del Agua de las líneas 1 y 8.

San Juan de Letrán de la línea 8.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones. pic.twitter.com/HH6m5siJgb — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 25, 2025

