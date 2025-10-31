Cine Gratis y Peleas Medievales por Día de Muertos 2025: Eventos en la GAM, CDMX

Si aún no tienes planes para la celebración de Día de Muertos 2025, te damos algunas recomendaciones que incluyen cine gratis y peleas medievales, en el Bosque de San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).

Además, no te puedes perder de la inauguración de la ofrenda “Íconos mexicanos” del Bosque de San Juan de Aragón.

Este evento cultural busca promover la cultura y la tradición en torno al Día de Muertos, una de las festividades más importantes de México.

Las actividades comienzan hoy viernes 31 de octubre, puedes ingresar por el acceso 8 del bosque.

A las 14:00 horas, las y los participantes podrán asistir disfrazados para recorrer el andador central del lago, tomarse fotografías en los Mexicráneos.

A las 16: 00 horas, inauguración de la ofrenda “Iconos mexicanos”. Las familias tendrán oportunidad de honrar y recordar a sus difuntos compartiendo fotografías que se proyectarán en la ofrenda en tiempo real.

A las18:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la película infantil La leyenda de la Nahuala, a cargo de la Cineteca PILARES. Al finalizar la función, las y los niños podrán pedir y disfrutar de la tradicional calaverita.

La ofrenda “Íconos mexicanos” permanecerá abierta al público los días 1 y 2 de noviembre para que la comunidad pueda visitarla y rendir homenaje a sus seres queridos que han fallecido compartiendo mensajes y colocándolos en el Mexicráneo “Tejido reglado” del artista Ricardo Nettel; además, podrán participar en las actividades lúdicas a cargo de las y los educadores ambientales del bosque.

El día domingo 2 de noviembre se llevará a cabo una segunda función de cine en punto de las 16:00 h con la proyección de la película El extraño mundo de Jack.

Para cerrar las actividades de Día de Muertos 2025 , se llevará a cabo el “Festival de Brujas: Un viaje al corazón de la magia ancestral” los días 8 y 9 de noviembre a partir de las 10:00 h en el acceso 8. Habrá espectáculos musicales, aquelarres y batallas medievales. También podrán adquirir artesanías temáticas y productos esotéricos.

