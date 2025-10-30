¿Quién Estará en el Zócalo CDMX el 1 y 2 de Noviembre 2025 y A Qué Hora? Agenda Día de Muertos

Hay más de un evento en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este fin de semana, pero uno de ellos es un concierto, por eso acá te decimos quién estará en vivo gratis en la plancha de la Plaza de la Constitución el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre 2025 y a qué hora son todos los eventos que habrá en el Centro Histórico por el Día de Muertos.

Para quienes tienen la duda, en una nota ya te dijimos qué eventos hay en el Zócalo CDMX el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre 2025. De igual forma te mostramos cómo quedó la ofrenda por el Día de los Muertos y hasta cuándo estará en la plancha del centro.

¿Qué eventos hay en el Zócalo CDMX el 1 y 2 de noviembre 2025?

Habrá más de un evento en el Zócalo este fin de semana. En total la agenda de la Ciudad de México marca que tres actividades se llevan a cabo en la zona del Centro Histórico este sábado y domingo:

Eventos en el Zócalo 1 de noviembre

Gran Desfile de Día de Muertos 2025

Mega ofrenda monumental

Concierto en vivo

Evento en el Zócalo 2 de noviembre

Último día para ver la mega ofrenda monumental

Concierto en vivo

¿Quién estará en el Zócalo en vivo el 1 y 2 de noviembre 2025?

El concierto que habrá en el Zócalo capitalino el 1 y 2 de noviembre es la presentación de la Ópera Cuautemóctzin, que es dirigida por Samuel Máynez Champion y está basada en el ensayo lírico de Aniceto Ortega.

El show va a contar con una mezcla de música, danza y cine, con el objetivo de rendir homenaje al último tlatoani mexica y visibilizar el papel de las mujeres que participaron en esa época.

¿A qué hora son los eventos en el Zócalo CDMX por Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre 2025?

Para cada evento de Día de Muertos que habrá en la plancha del Centro Histórico de la CDMX hay un horario distinto, por eso a continuación te mostramos a qué hora empieza cada una de las actividades:

Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX: Inicia a las 14:00 horas del sábado 1 de noviembre y se espera que termine alrededor de las 16:00 horas, en cuanto el recorrido llegue al Zócalo. Concierto de Ópera Cuautemóctzin: El espectáculo empieza a las 19:00 horas el 1 y 2 de noviembre 2025. Mega ofrenda en el Zócalo: Se puede ver durante todo el día.

Es importante recalcar que cada evento que hay en el Zócalo este 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos 2025 es totalmente gratis. De igual forma, te recomendamos llegar temprano, pues dadas todas las actividades se espera lleno total en el Centro Histórico CDMX.

