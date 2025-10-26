Inauguran Mega Ofrenda en Zócalo de CDMX Hoy: ¿Cuándo Quitarán el Altar Monumental?

Este domingo 26 de octubre 2025 se lleva a cabo la inauguración de la Mega Ofrenda del Zócalo de CDMX, la cual albergará el diseño ganador, creado por el Colectivo Zion Art Studio.

Este altar monumental es una representación de los montajes que se realizan en casa, los cuales tienen la intención de recibir y recordar a seres queridos que trascendieron. Además de familiares y amigos, muchas personas acostumbran a incluir a animales de compañía.

Video: Día de Muertos 2025: Así es la Ofrenda de la NFL

¿Cuáles son las fechas de la Mega Ofrenda en el Zócalo de CDMX?

Si quieres disfrutar de la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX, tienes del 26 de octubre al 2 de noviembre para ver la propuesta, que rescata los elementos tradiciones de los altares de Día de Muertos, como la flor de cempasúchil, los alimentos y la luz de las veladoras, y los reinterpreta en la propuesta del Colectivo Zion Art.

La Mega Ofrenda estará instalada en la plancha del Zócalo, también llamada Plaza de la Constitución.

Fechas: 26 de octubre al de Noviembre 2025

26 de octubre al de Noviembre 2025 Ubicación: Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México, Cuauhtémoc, CDMX

Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México, Cuauhtémoc, CDMX Horario: Todo el día

Todo el día Costo: Acceso gratuito

¿Cómo llegar al Zócalo de CDMX?

Para acceder al primer cuadro de la Ciudad de México, puedes hacerlo mediante Metro. Al tratarse de una de las zonas más conectadas de la capital, tienes varias opciones para llegar:

Estación Zócalo

Estación Bellas Artes

Estación Allende

Además, también puedes ingresar a las calles aledañas al Zócalo en Metrobús. Las estaciones más cercanas, pertenecientes a la Línea 4 son:

República de Argentina (Ruta Norte)

Museo de la Ciudad (Ruta sur)

20 de Noviembre (Ruta sur)

En caso de que vayas en coche, debes de tomar en cuenta que hay cortes viales y calles de acceso únicamente peatonal, pero algunas de las avenidas que permiten ingresar son:

5 de Mayo

Isabel la Católica

Donceles

Venustiano Carranza

Historias recomendadas:

Descubren Supertierra a 20 Años Luz de Distancia, ¿Podría Ser Habitable este Exoplaneta?

Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025, Habrá Concurso de Disfraces, este Es el Horario



DMZ