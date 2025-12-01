¿Cuándo, Dónde y A Qué Hora es el Examen Único SECTEI 2025? para Pasar la Prepa en Pilares CDMX?

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) informaron sobre las sedes y horarios disponibles para la aplicación del Examen Único SECTEI 2025.

Este examen busca acreditar la Prepa o nivel de Educación Media Superior (EMS), una opción dirigida a personas que desean conseguir su certificado de nivel medio superior.

Te decimos todo lo que tienes que saber si vas a presentar tu examen para acreditar la Prepa.

¿Cuándo y a qué Hora se realizará el examen SECTEI 2025?

Un total de 275 PILARES funcionan como sedes para la aplicación del examen. Estos centros se distribuyen en las 16 alcaldías de la ciudad.

Para conocer la sede asignada, los aspirantes necesitan su folio de registro. La lista completa está disponible en las plataformas oficiales de la SECTEI, incluyendo su sitio web o en este enlace.

Adicionalmente, las y los aspirantes reciben un mensaje en el correo electrónico que proporcionaron al registrarse. Este correo informa sobre la sede y el horario asignado. Las autoridades señalan que dichas asignaciones son definitivas y no se modifican.

Sesión Turno Matutino Turno Vespertino Turno Único Primera sesión

del examen. 08:00 a 10:30h

(dos horas y media) 14:30 a 17:00h (dos horas y media) 10:00 a 12:30h

(dos horas y media) Receso 10:30 a 11:00h

(media hora) 17:00 a 17:30h

(media hora) 12:30 a 13:00h

(media hora) Segunda sesión

del examen. 11:00 a 13:30h

(dos horas y media) 17:30 a 20:00h

(dos horas y media) 13:00 a 15:30h

(dos horas y media)



¿Qué debo hacer el día del examen SECTEI 2025?

El Examen Único SECTEI se estructura en dos sesiones de dos horas y media cada una. Las sesiones se separan por un receso de treinta minutos. Es indispensable que los aspirantes se presenten a ambas sesiones para que el proceso tenga validez oficial.

Las personas que presentan el examen deben asistir cuarenta minutos antes del inicio del turno correspondiente, ya sea matutino, vespertino o único.

Para poder ingresar a la sede, es obligatorio llevar una identificación oficial con fotografía en original. Las identificaciones aceptadas incluyen credencial del INE, pasaporte, licencia de conducir o cartilla militar.

Si el aspirante es menor de edad, necesita la presencia de su madre, padre o tutor. El acompañante debe presentar una identificación oficial en original y copia, además de una carta responsiva debidamente firmada.

SECTEI y PILARES trabajaron en colaboración y así alrededor de 6 mil personas recibieron asesorías en las Ciberescuelas de PILARES para prepararse para esta evaluación. Ahora, los más de 14 mil aspirantes registrados presentan su evaluación en estos centros comunitarios.

Para obtener más detalles sobre artículos permitidos o recomendaciones, las autoridades pidieron a las personas interesadas a consultar las redes oficiales de SECTEI y PILARES.

En caso de dudas o aclaraciones, la dependencia pone a disposición el teléfono: 55-5134-0770, ext. 1538 y 1610, disponible de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas.

