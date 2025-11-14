Video de la Explosión en Poder Judicial CDMX: Así Estalló Petardo Durante Protesta Hoy 

La mañana de hoy, 14 de noviembre de 2025, un petardo explotó y ocasionó daños materiales en oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX) ubicadas en la calle de Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Personas que se encontraban al interior de los juzgados grabaron el momento exacto del estallido, que ocurrió en el marco de una protesta este viernes; aquí te contamos todos los detalles de lo que sucedió.

Explota petardo en PJCDMX

En la grabación difundida en redes sociales se apreció el momento en que estalló uno de estos artefactos de fabricación casera y rompió una puerta de cristal de las oficinas.

También se pudo apreciar el fuerte sonido así como el ingreso de humo a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se realizaban varias audiencias de forma simultánea.

¿Quiénes protestaron en los juzgados de Sullivan?

Hasta esas oficinas del PJCDMX llegaron desde temprano varias personas integrantes de colectivos feministas, para manifestarse en contra de resoluciones de juzgadores en varios casos de violencia familiar.

Uno de ellos es el de Diana Marcela “N”, que dio a conocer que el Tribunal dictó la liberación de su expareja, Juan Carlos “N”, denunciado precisamente por violencia.

“Ya habíamos logrado cinco años y nueve meses e sentencia, pero el Tribunal se pronunció para decir que hay que volver a comenzar”, contó la mujer y añadió que la determinación fue por presuntas violaciones a los derechos del acusado.

Diana contó a las cámaras de N+ que además de su caso, hoy se realizaron varias audiencias simultáneas de revisión de medidas cautelares en contra de varios denunciados.

Ante ello, colectivas acudieron al sitio y realizaron una protesta; varias personas realizaron pintas afuera del Tribunal y unas más lanzaron objetos a la zona de los cristales, donde estallaron y dejaron vidrios rotos.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudieron el sitio y de manera momentánea formaron una barrera humana.

