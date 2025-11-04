Exposición Dinámica para Convertir Cacao en Chocolate: ¿Dónde Está la Muestra en CDMX?  

Si te encanta el chocolate, debes saber que en la Ciudad de México (CDMX) hay una exposición dinámica para convertir el cacao en este delicioso producto. Te decimos dónde es la muestra.

Se trata de la exposición temporal “Ciencia con sabor a chocolate”, que desde una perspectiva científica, abarca el universo del cacao, desde su origen natural, hasta su papel como símbolo social, espiritual y un alimento benéfico para la salud a través de este producto final.

Foto: UNAM

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cacao es un insumo que nuestra nación y Mesoamérica han aportado al planeta. Además, su uso actual predomina en la cocina mexicana y en los productos derivados de esta semilla que proviene del árbol de cacao, cuyo nombre científico es Theobroma cacao.

El chocolate, una mezcla de azúcar, pasta y manteca de cacao, es más que una golosina. Detrás de su sabor, aroma y textura hay una historia milenaria que vincula naturaleza, ciencia, cultura y placer, lo que se incluye en la exposición.

Noticia relacionada: Descubren el Chocolate Más Antiguo en el Mundo: Investigadores Dicen Dónde y Cuándo se Hizo

¿Dónde está la exposición para convertir cacao en chocolate?

La exposición “Ciencia con sabor a chocolate” fue inaugurada en Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Está instalada en la planta baja del edificio C y permanecerá abierta hasta 6 de enero de 2026.

El director general de Divulgación de la Ciencia, Manuel Suárez Lastra, indicó que el chocolate es un producto al que pocos pueden negarse a consumir. Indicó que en esta muestra se da cuenta de los aspectos:

Social, cultural, biológico, además de los procesos agrícola, industrial, comercial y económico para su obtención y comercialización.

Por su parte, la directora de Universum, María Emilia Beyer Ruiz, y curadora de la muestra, se invita a pensar en la ciencia en general; por ejemplo, las ciencias sociales forman parte importante de su narrativa, porque finalmente el chocolate es un regalo de México para el mundo.

Beyer Ruiz explicó qué es lo que los asistentes encontrarán en la exposición, donde destaca un video grabado en Tabasco.

En esta exposición, de forma interactiva los asistentes irán descubriendo desde las selvas mesoamericanas donde se cultiva hasta llegar, poco a poco, a la producción del chocolate. Además, se presenta un video, grabado en Tabasco, en una hacienda productora, que muestra cómo se pasa del grano de cacao al proceso industrial que nos lleva a este alimento.

Asimismo, dijo, tendrán oportunidad de prepararlo en un taller diseñado para ello, donde experimentarán cómo los granos del cacao se transforman, “lo que nos hace pensar en los procesos industriales y mesoamericanos, y la dificultad de obtenerlo”.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y UNAM.

Rar