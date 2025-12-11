Inicio Ciudad de México Extorsiones en Tepito: Detienen a Cuatro Hombres Vinculados con ‘El Perro’, Líder de la Unión

Extorsiones en Tepito: Detienen a Cuatro Hombres Vinculados con ‘El Perro’, Líder de la Unión

Los detenidos presuntamente se dedican al narcomenudeo y extorsión de vendedores ambulantes, en inmediaciones del Barrio de Tepito

Detenidos por extorsión a comeciantes en el Barrio de Tepito

Detenidos por extorsión a comeciantes en el Barrio de Tepito. Foto: SSC-CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron cuatro hombres, dos de ellos menores de edad, vinculados con ‘El Perro’ y ‘El Grande’, líderes de "La Unión Tepito".

Los detenidos fueron identificados como:

  • Kevin Aron ‘N’ de 21 años.
  • José Carlos ‘N’ de 26 años.
  • Jordan ‘N’, de 15 años.
  • Tadeo ‘N’, de 15 años.

Presuntamente, estos sujetos están dedicados al narcomenudeo y extorsión de vendedores ambulantes, en las inmediaciones del Barrio de Tepito.

¿Cómo fueron las detenciones?

Derivado de labores de investigación, inteligencia y seguimiento para prevenir y combatir delitos de alto impacto en la zona norte de la Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron a cuatro hombres armados, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales de la SSC recorrían las calles José de Joaquín Herrera y Nicolás Bravo, de la colonia Zona Centro, en dicha alcaldía, y observaron a cuatro sujetos que manipulaban pequeños envoltorios como los utilizados para comercializar droga, y uno de ellos portaba en su cintura un objeto similar a una pistola.

Al estar en presencia de un posible hecho delictivo, les marcaron el alto. Posteriormente, les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron:

  • Tres armas de fuego cortas y tres cargadores.
  • Cinco cartuchos útiles.
  • 100 bolsitas con aparente marihuana.
  • Una bolsita con aproximadamente 35 gramos de una sustancia sólida parecida al crystal
  • Cuatro teléfonos celulares.

Por lo anterior, los policías detuvieron a los hombres y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

