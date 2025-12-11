Extorsiones en Tepito: Detienen a Cuatro Hombres Vinculados con ‘El Perro’, Líder de la Unión
N+
Los detenidos presuntamente se dedican al narcomenudeo y extorsión de vendedores ambulantes, en inmediaciones del Barrio de Tepito
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron cuatro hombres, dos de ellos menores de edad, vinculados con ‘El Perro’ y ‘El Grande’, líderes de "La Unión Tepito".
Los detenidos fueron identificados como:
- Kevin Aron ‘N’ de 21 años.
- José Carlos ‘N’ de 26 años.
- Jordan ‘N’, de 15 años.
- Tadeo ‘N’, de 15 años.
Presuntamente, estos sujetos están dedicados al narcomenudeo y extorsión de vendedores ambulantes, en las inmediaciones del Barrio de Tepito.
Noticia relacionada: Cae ‘El Valente’ de ‘La Unión Tepito’, por Extorsión a Comerciantes en Esta Zona de CDMX
¿Cómo fueron las detenciones?
Derivado de labores de investigación, inteligencia y seguimiento para prevenir y combatir delitos de alto impacto en la zona norte de la Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron a cuatro hombres armados, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Los hechos ocurrieron cuando los oficiales de la SSC recorrían las calles José de Joaquín Herrera y Nicolás Bravo, de la colonia Zona Centro, en dicha alcaldía, y observaron a cuatro sujetos que manipulaban pequeños envoltorios como los utilizados para comercializar droga, y uno de ellos portaba en su cintura un objeto similar a una pistola.
Al estar en presencia de un posible hecho delictivo, les marcaron el alto. Posteriormente, les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron:
- Tres armas de fuego cortas y tres cargadores.
- Cinco cartuchos útiles.
- 100 bolsitas con aparente marihuana.
- Una bolsita con aproximadamente 35 gramos de una sustancia sólida parecida al crystal
- Cuatro teléfonos celulares.
Por lo anterior, los policías detuvieron a los hombres y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
Con información de N+
