Familia se Intoxica al Interior de Unidad Habitacional de Iztapalapa, en CDMX; Hay Dos Muertos

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró este miércoles 12 de noviembre luego del reporte de una familia intoxicada al interior de su departamento en la Unidad Habitacional La Norma, en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México; hay dos muertos.

Según los primeros reportes, los vecinos dieron aviso a las autoridades, quienes, al llegar al inmueble ubicado en la colonia Guadalupe del Moral, encontraron a varias personas inconscientes, por lo que de inmediato les brindaron atención médica.

Noticia relacionada: Conductores de Transporte Público del Edomex Aprenderán Primeros Auxilios, ¿En Qué Municipios?

Se sabe que son al menos 5 integrantes de una familia; uno de ellos es una menor de edad.

Mientras brindaban los primeros auxilios, los paramédicos indicaron que un hombre y una mujer, fallecieron en el lugar. En tanto, las tres personas restantes aún tenían signos vitales, por lo que de inmediato fueron trasladados al ISSSTE de Zaragoza, donde recibirán atención especializada.

Video: Familia Completa se Intoxica en Iztapalapa y Mueren 2 Integrantes; Tratan de Salvar a Niña y Dos Personas Más

¿Cómo se intoxicó la familia en Iztapalapa?

En la zona permanecen integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Protección Civil y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se espera la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para comenzar con las primeras investigaciones, así como el levantamiento de los cuerpos.

Acumulación de gas por una fuga fue la presunta causa de la intoxicación de la familia en Iztapalapa, la cual derivó en la muerte de dos integrantes.

Historias recomendadas:

EPP