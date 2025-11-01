Familias Acuden a Panteones de CDMX para Adornar las Tumbas por Día de Muertos

Este viernes 31 de octubre, los panteones de la Ciudad de México empezaron a lucir con el color naranja del cempasúchil, el morado de la flor de terciopelo y el blanco del crisantemo, entre otras flores de la temporada, colocadas en las tumbas para recibir las almas de los difuntos.

Muchos familiares, mientras adornan, escuchan la música que más les gustaba a sus seres queridos y aromatizan con el humo de copal.

Al respecto Sandra Warken, visitante del panteón, indicó:

Año con año venimos a adornarle a nuestros parientes, en este caso, mi mamá, mis hijos, y es para poderlos recibir, a ellos, flor de cempasúchil, les traemos ahora sí que la comida que les gusta, ya el mero primero y el 2 venimos

Video | Día de Muertos 2025: Así Decoran Panteones en CDMX para Recordar a Seres Queridos

Creencias mexicanas

Según las creencias mexicanas, las almas de los muertos vienen a visitar a sus familias las noches del 1 y 2 de noviembre.

Jesús y Julia pasarán la noche del 2 en el panteón San José, en el Barrio de San Pedro, Iztacalco, y comerán lo que más le gustaba a su abuelo.

Se trata de una celebración que provoca muchos sentimientos, como lo refiere Silvia Moya:

Sentimientos encontrados, porque se nos fue algo muy valioso en la vida para nosotros, y el otro es con la alegría de venir, aunque sea ver dónde está su cuerpo

Los niños mexicanos, como Melanie, conocen la tradición.

Estamos decorando la tumba de mi tío y mi abuelita, porque mañana vendremos al panteón en la noche, pusimos pan de muerto, fruta que a ellos les gustaba, me gusta mucho, porque siento que mi abuelita está presente

Una tradición que los adultos desean que sus hijos y nietos continúen.

Los panteones de la CDMX permanecen abiertos toda la noche del 1 al 2 de noviembre.

