Flamazo en Zócalo de la CDMX: Falla en Tanque de Gas Deja 2 Lesionados

Un flamazo ocurrido la tarde de este lunes 18 de mayo de 2026 en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México dejó un saldo de dos personas lesionadas.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la conflagración fue provocada por una falla en una manguera de alta presión de un cilindro de gas en la Plaza de la Constitución.

"Al arribo de una célula de Bomberos, la fuente había sido cerrada", informó el Jefe Vulcano vía la red social X tras su arribo al lugar para atender la emergencia.

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