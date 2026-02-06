Frío en CDMX: Alcaldías con Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 7 de Febrero 2026

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una doble alerta, Amarilla y Naranja, por bajas temperaturas para la madrugada de mañana sábado, 7 de febrero de 2026. Te decimos qué alcaldías tendrán las temperaturas más bajas.

Video: Frío Congela la CDMX: Alerta en Alcaldías por Bajas Temperaturas y Heladas

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío 33 se extenderá sobre el mar Caribe, sin afectar México. Sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, propiciando chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Puebla, Veracruz y Tabasco

Además, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 30 a 50 km/h, durante la mañana del sábado en Yucatán y Quintana Roo; se prevé que durante la tarde, dicha masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del país, manteniéndose ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Alcaldías de CDMX con bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas Naranja y Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:

Alerta Naranja: Milpa Alta y Tlalpan, por temperaturas de 1 a 3°C y heladas.

Alerta Amarilla: Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, por temperaturas de 4 a 6°C.

La Conagua pronostica cielo parcialmente nublado durante el sábado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma. Por la tarde, ambiente fresco a templado, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 5 a 7 °C.

