Fuerte Accidente en CDMX: Moto Derrapa y Se Incendia por Impacto de otra Unidad; Muere Conductor
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Servicios de emergencia acuden a la colonia Buenavista por fuerte accidente que dejó saldo de una persona sin vida
Un motociclista murió luego de que fue impactado por otra unidad que se dio a la fuga, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc; peritos trabajan en la zona
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La mañana de hoy, 16 de marzo de 2026, se registró un fuerte accidente en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), que dejó saldo de un motociclista muerto.
Los hechos ocurrieron en la colonia Buenavista, límites con la colonia Guerrero, donde el conductor de una motocicleta fue impactado por una unidad en el cruce de la Avenida Guerrero y el Eje 1 Norte.
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Muere motociclista en CDMX hoy
Hasta el sitio se movilizaron los distintos servicios de emergencia, así como peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para investigar qué unidad generó el accidente.
De acuerdo con los primeros informes, el impacto ocasionó que la motocicleta derrapara e incluso comenzara a incendiarse.
Por ello, personas que se encontraban en las inmediaciones corrieron hasta el punto para arrojar tierra y evitar que se incendiara en su totalidad.
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Investigación de accidente
El personal de la FGJCDMX inició las investigaciones correspondientes así como las labores en la zona para el levantamiento del cuerpo.
El conductor de la moto con placas de circulación del Estado de México quedó en el carril del Metrobús, con dirección a Paseo de la Reforma, mientras que la moto quedó en sentido contrario del carril confinado.
Por ello, las autoridades pidieron circular con la precaución por dicha zona, pues más adelante se registró otro accidente en el que una camioneta quedó con un impacto frontal. En la zona se presentó rezago vehicular.
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Con información de N+.
spb