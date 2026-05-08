Fuerte Incendio Consume Pastizales en Predio Contiguo al Conjunto Tláhuac del IMSS

La noche de este jueves se reportó un fuerte incendio en los límites de la alcaldía Tláhuac e Iztapalapa.

Se originó en una zona de pastizales y maleza en San Lorenzo Tezonco.

Fue en un predio contiguo al conjunto Tláhuac del IMSS.

En un comunicado en redes sociales la cuenta de IMSS CDMX Sur indicó que no se reportaron afectaciones en las unidades médicas ubicadas en la zona, y agregó que hospitales cercanos se encontraban en alerta y preparados para atender a quien pudiera requerirlo.

Las llamas se extendieron y llegaron muy cerca de una tienda de autoservicio y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Cerca de las 23:00 horas, los bomberos controlaron el fuego.

No hubo personas lesionadas.

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Con información de N+

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