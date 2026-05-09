Inicio Ciudad de México Fuertes Vientos Derriban Estructura de Antena de 30 Metros Sobre Viviendas en Alcaldía GAM, CDMX

Fuertes Vientos Derriban Estructura de Antena de 30 Metros Sobre Viviendas en Alcaldía GAM, CDMX

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La antena de telecomunicaciones, de 30 metros de longitud, cayó sobre casas en la colonia Guadalupe Tepeyac

Fuertes Vientos Derriban Estructura de Antena y Cae Sobre Viviendas en Alcaldía GAM

La estructura de la antena fue derribada por los fuertes vientos sobre viviendas de la colonia Guadalupe Tepeyac. Foto: N+

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Los fuertes vientos registrados la tarde de este sábado derribaron la estructura de metal que integra una antena, que cayó sobre viviendas en la colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Debido a este incidente, servicios de emergencia laboran lacudieron a Eje Norte y Calle Martha, donde se registró la caída de una antena de radiocomunicaciones de aproximadamente 30 metros de longitud y 2 metros en su base.

Como medida de prevención, los elementos desalojaron a diez personas. 

Hasta el momento no se reportan de lesionados

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