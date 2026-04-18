Fuga de Gas Deja Cinco Personas Intoxicadas en Iztapalapa, CDMX

Bomberos de la Ciudad de México informaron la tarde de este sábado que atendieron una fuga de gas LP en la que resultaron intoxicadas cinco personas en la alcaldía Iztapalapa.

La emergencia se registró en la calle Camino Real, colonia El Manto.

Dieron a conocer que la fuga se registró en un departamento y fue originada por dos cilindros de 20 kilogramos, resultando cinco personas intoxicadas. Estas fueron trasladadas al hospital por paramédicos de SAMU y Protección Civil.

Más fugas de gas en CDMX

En las últimas horas se han reportado otras fugas de gas atendidas por el Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México, específicamente en Iztapalapa.

Alrededor de las 18:00 horas se informó que se atendió una fuga de gas LP en un cilindro de 20 kg por estar picado del fondo, en calle Gardenia, en colonia El Rosario, en Iztapalapa.

Poco antes también se atendió la de gas LP en un cilindro de 20 kilos en la calle Santa Rosa, colonia Buenavista, también en Iztapalapa.

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