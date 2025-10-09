Fuga en Pipa de Gas en Polanco Hoy: Zona Afectada por Emergencia en Miguel Hidalgo

Los servicios de emergencia de la Ciudad de México se encuentran atendiendo una fuga de gas registrada en una pipa este jueves 9 de octubre de 2025 en la zona de Polanco. El incidente se reportó aproximadamente a la 1:32 de la tarde en la intersección de Avenida Homero y la calle Emerson.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México informó sobre la situación. El incidente ocurrió específicamente en la colonia Polanco V Sección, demarcación correspondiente a la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Las autoridades implementaron medidas de seguridad en la zona mientras los equipos especializados trabajan para controlar la fuga de gas. Como parte del operativo, se establecieron rutas alternas para el tránsito vehicular con el objetivo de mantener la circulación en el área.

La Avenida Ejército Nacional Mexicano fue habilitada como vía alterna para los conductores que transitan por la zona. Esta alternativa vial busca evitar congestionamientos mayores mientras se desarrollan las labores de atención a la emergencia en el cruce de Homero y Emerson.

La movilización de los servicios de emergencia incluyó personal especializado en el manejo de fugas de gas, además de unidades de apoyo necesarias para garantizar la seguridad de los residentes y transeúntes en el perímetro afectado.

Al momento del reporte, las autoridades no proporcionaron información sobre posibles afectaciones a comercios, residencias o personas en la zona. Tampoco se especificaron detalles sobre el origen de la fuga o las circunstancias que la provocaron.

