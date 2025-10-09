Localizan a María Isabella en CDMX: ¿Qué Pasó con la Joven que Tenía Reporte de Desaparición?

María Isabella, la joven que subió a un transporte público en la Ciudad de México (CDMX) y después desapareció, fue encontrada con vida, así lo dio a conocer hoy, 9 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que la adolescente de 16 años se había ausentado de su domicilio desde el pasado 2 de septiembre de 2025.

Precisó que fue encontrada el pasado 8 de octubre con alguien cercano a ella, y que fue llevada a las Fiscalía Especializada en Desaparición y Búsqueda de Personas (Fipede) para que revisen su estado de salud.

Desde el día 9 de septiembre de 2025, había un reporte de desaparición, las autoridades afirmaron que no parece ser víctima de algún delito.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que no fue víctima de algún delito durante su ausencia.

Según su ficha de búsqueda, la joven tiene dos cicatrices en las piernas, el día en que desapareció vestía una sudadera de color gris oscuro, tenis y pants de color negro, portaba una mochila estampada con flores.

La Fiscalía de la CDMX informó que fue localizada con vida María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida luego de subir a un camión. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/7Zud7xpWHe — N+ FORO (@nmasforo) October 9, 2025

¿Qué le pasó a María Isabella?

En entrevista para N+ su mamá, Pilar Lozano, compartió que cámaras del C5 captaron a María cuando salió de su casa, ubicada en la colonia San Miguel Arcángel Xicalco, en el Ajusco, alcaldía Tlalpan.

La joven se dirigió a una parada de camiones llamada "Los Arcos", donde habló con gente antes de subirse al transporte público con ruta hacia Cuicuilco. Posteriormente, no se supo en qué lugar se bajó.

Isabella dejó su celular en casa y no le avisó a su familia a dónde iba. Su mamá la describió como una joven que no suele salir a fiestas, que le gusta leer, cantar, bailar, dibujar y ver anime.

