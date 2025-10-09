Tormenta Tropical Priscilla Va Hacia Baja California Sur: Afectación en México Hoy por el Ciclón

¡Mantente atento! La tormenta tropical Priscilla podría causar diversas afectaciones en México, hoy, 9 de octubre de 2025. En N+ te compartimos en qué zona y cuál es su ubicación.

Según el reporte de las 6:00 horas, tiempo del cetro de México, del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tormenta tropical se localiza a 265 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y mantiene su desplazamiento hacia el noroeste.

Debido a este fenómeno climático, se prevén lluvias intensas y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur.

Video: Priscilla en Jalisco: Lancha Vuelca con Todo y Tripulantes en Puerto Vallarta

El sistema tropical genera chubascos de 5 a 25 milímetros y lluvias fuertes de hasta 50 milímetros en diversas regiones de Baja California Sur. Advirtieron que las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

En breve más información.

