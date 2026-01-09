Gobierno de CDMX Cubrirá Gastos de Reconstrucción de Edificio en Coyoacán Tras Explosión Hoy

Esta mañana, viernes 9 enero 2026, se registró una fuerte explosión en el tercer piso de un edificio de departamentos en calle Paseo de los Naranjos, colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, con un saldo de 11 heridos, 3 de ellos hospitalizados, uno en terapia intensiva.

Noticia relacionada: Explosión en Coyoacán: ¿Cómo Detectar una Fuga de Gas en tu Vivienda? Paso a Paso

En el lugar, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, confirmó que la causa de la explosión fue por acumulación de gas LP, aclaró que no fue natural. Advirtió que esto provocó problemas estructurales graves en el edificio.

Porque el tercer piso tiene en este momento problemas en las losas, en las columnas y en las trabes

Explosión de tercer piso de edificio hoy en Coyoacán. Foto: N+

Se habilitó un albergue temporal para las personas afectadas.

VIDEO: Suman 26 Familias Afectadas por Explosión en Paseos de Taxqueña, CDMX: Recibirán Apoyo de Renta

Gobierno CDMX reconstruirá el edificio

El secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, informó que, el gobierno de la Ciudad, se hará cargo de la rehabilitación o en su caso, de la reconstrucción total del inmueble, a través de la Comisión para la Reconstrucción para la Ciudad de México.

El edificio será atendido por la Secretaría de vivienda a través de la Comisión para la reconstrucción. Sería rehabilitado en beneficio de sus actuales inquilinos

Historias recomendadas: