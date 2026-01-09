Gobierno de CDMX Cubrirá Gastos de Reconstrucción de Edificio en Coyoacán Tras Explosión Hoy
El incidente dejó 11 heridos, 3 están hospitalizadas, una de ellos, está en terapia intensiva con el 80 % de quemaduras en su cuerpo
Esta mañana, viernes 9 enero 2026, se registró una fuerte explosión en el tercer piso de un edificio de departamentos en calle Paseo de los Naranjos, colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, con un saldo de 11 heridos, 3 de ellos hospitalizados, uno en terapia intensiva.
En el lugar, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, confirmó que la causa de la explosión fue por acumulación de gas LP, aclaró que no fue natural. Advirtió que esto provocó problemas estructurales graves en el edificio.
Porque el tercer piso tiene en este momento problemas en las losas, en las columnas y en las trabes
Se habilitó un albergue temporal para las personas afectadas.
Gobierno CDMX reconstruirá el edificio
El secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, informó que, el gobierno de la Ciudad, se hará cargo de la rehabilitación o en su caso, de la reconstrucción total del inmueble, a través de la Comisión para la Reconstrucción para la Ciudad de México.
El edificio será atendido por la Secretaría de vivienda a través de la Comisión para la reconstrucción. Sería rehabilitado en beneficio de sus actuales inquilinos
