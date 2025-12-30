Calidad del Aire CDMX: ¿Habrá Contingencia Ambiental el 31 de Diciembre 2025 y 1 de Enero 2026?

Autoridades ambientales advirtieron que el último día de 2025 y el primer día de 2026 se prevé mala calidad del aire en la Ciudad de México.

Para el 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 se prevé que la calidad del aire sea de “mala a muy mala” por partículas PM10 y PM2.5, de acuerdo con el Índice Aire y Salud.

Sin embargo, debido a esta condición podría empeorar, no se descarta que se declare la primera contingencia ambiental de 2026 el 1 de enero, si hay quema de pirotecnia y fogatas durante las celebraciones de Fin de Año.

Piden evitar quema de pirotecnia y fogatas en Año Nuevo 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), a través de un comunicado, exhortó a la población a evitar la quema de pirotecnia y fogatas en este año nuevo 2026.

Esto con la finalidad de reducir las emisiones de partículas a la atmósfera y tener una calidad del aire adecuada durante la madrugada del año nuevo.

¿Qué pasa con el ambiente frío y los contaminantes?

De acuerdo con especialistas, durante la temporada invernal en México y en la CDMX, las bajas temperaturas provocan inversiones térmicas desde las madrugadas y durante las mañanas.

El aire frío queda atrapado bajo una capa de aire caliente, lo que contribuye a la acumulación de los contaminantes que se descargan por las actividades humanas.

¿Por qué es importante evitar la quema de pirotecnia en Año Nuevo?

Para prevenir la acumulación de contaminantes, las autoridades ambientales que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) exhortan a la población a celebrar las fiestas de fin de año evitando la quema de pirotecnia, quemas de residuos y agropecuarias, debido a que el humo generado deteriora la calidad del aire, ocasionando daños en la salud de la población, especialmente en los grupos más sensibles:

Niños

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades respiratorias

Cardiovasculares.

¿Qué hacer si la calidad del aire es muy mala el Año Nuevo de 2026?

En caso de que la calidad del aire sea muy mala o extremadamente mala, es recomendable lo siguiente:

Permanecer en casa con las ventanas cerradas (para evitar que el aire contaminado ingrese); pero asegurarse de que no hay otras fuentes de combustión al interior, como estufas, chimeneas, calentadores de agua y velas.

Utilizar cubrebocas KN95 en caso de estar en exteriores.

Evitar actividades vigorosas al aire libre en la mañana del 1 de enero de 2026, tales como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa la tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes al cuerpo.

Reportar incendios forestales al 800-737-0000 o al 911.

