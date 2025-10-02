¿Habrá Lluvia durante Marcha del 2 de Octubre 2025? A Esta Hora Prevén Caída de Granizo en CDMX

¡Toma precauciones! Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) pronosticaron lluvias fuertes para la tarde de hoy, 2 de octubre de 2025, día en que se realizará una mega marcha en la capital mexicana en conmemoración de la matanza de Tlatelolco.

Ante ello, aquí en N+ te informamos a qué hora se espera que llueva y cuáles son las principales alcaldías con pronóstico de precipitaciones fuertes, actividad eléctricas y caída de granizo, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Hoy, colectivos realizarán la marcha por el “57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968”.

La movilización comenzará a las 16:00 horas y partirá de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

y partirá de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Los manifestantes avanzarán rumbo al Zócalo de la CDMX.

Al finalizar, estudiantes de la UNAM colocarán un tendedero de denuncias frente a Palacio Nacional.

Video relacionado: Mapa: Ruta de la Marcha del 2 de Octubre en CDMX, por 57 Años de Matanza de Tlatelolco

Video: Clima Hoy en México del 2 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: ¿Dónde Lloverá Este Jueves?

¿A qué hora lloverá en la Ciudad de México hoy?

En su boletín meteorológico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este jueves se prevén lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

También dijo que habrá viento de componente Norte de 10 a 20 kilómetros hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

De acuerdo con la dependencia capitalina, estas son las horas y zonas donde se prevén las precipitaciones hoy:

Zonas : Sur, centro y poniente de la Ciudad de México

: Sur, centro y poniente de la Ciudad de México Horas: De las 15:00 a las 23:00 horas de este jueves

Cabe señalar que la manifestación conmemorativa del 2 de octubre se realizará en la zona centro de la CDMX a las 16:00 horas, por lo que podría resultar afectada por las precipitaciones.

Noticia relacionada: Protesta de la UNAM luego de Marcha por el 2 de Octubre: Esto Pasará en Palacio Nacional

Lluvias en el Valle de México

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que el Valle de México tendrá lluvias debido a los siguientes fenómenos meteorológicos:

Canales de baja presión sobre el interior del país

Inestabilidad atmosférica

Ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México

Noticia relacionada: Ruta de la Marcha 2 de Octubre 2025 en CDMX: ¿Cuál será el Recorrido? Por Estas Calles Pasará

Debido a ello, previó para la tarde lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con intervalos de chubascos en Ciudad de México, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

“Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida”.

La temperatura mínima en Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 22 a 24 °C, agregó.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb