Protesta de la UNAM luego de Marcha por el 2 de Octubre: Esto Pasará en Palacio Nacional

Este 2 de octubre de 2025, diversos colectivos realizarán movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX) en conmemoración de la matanza de estudiantes de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco.

Ante ello, aquí en N+ te presentamos detalles sobre algunas de las actividades, entre ellas una de colectivos estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Palacio Nacional.

Mega marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México

La principal acción de este jueves será una mega marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, convocada por el Comité 68 “Prolibertades Democráticas”.

La movilización comenzará a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas, que se localiza en la avenida Ricardo Flores Magón y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Con la marcha por el “57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968”, los integrantes exigirán acceso a la justicia en los casos del 02 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y el periodo de contrainsurgencia guerra sucia.

Lo anterior, señalaron, para que se garantice el acceso pleno a la vedad y a la justicia; así como a la reparación integral del daño para las víctimas.

De igual manera, exigirán el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y el cese a la guerra en Palestina.

Actividad de la UNAM en Palacio Nacional

De acuerdo con el plan de acción de este 2 de octubre, los manifestantes realizarán varias actividades en la capital mexicana.

Por ejemplo, al término de la mega marcha en el Zócalo capitalino, los colectivos estudiantiles de la UNAM colocarán un tendedero de denuncias frente a Palacio Nacional. Otras actividades son las siguientes:

10:00 horas: Visita al mural “1968, Semillas y Memoria”, en el edificio Chihuahua.

13:00 horas: Mitin “La Lucha Sigue”, en la “Estela de Tlatelolco”

Se espera que a las movilizaciones se sumen varias organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas, Nueva Central de Trabajadores, Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, Pan y Rosas México, Movimiento de los Trabajadores Socialistas, Agrupación Juvenil Anticapitalista y Partido Comunista Revolucionario.

Así como la Federación de Jóvenes Comunistas, Grupo Tiempos Modernos, Colectivo “Antimonumentos, ruta por la Memoria”, Nuevo País, Brigada Informativa Altavoz, Central Nacional de Estudiantes Democráticos, Grupo de Acción Revolucionaria, Liga Comunista de México, Frente por la Vivienda Joven, Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero.

Además del Frente Nacional por las 40 Horas, Frente Anti Gentrificación Ciudad de México, Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, entre otros.

