¿Natanael Cano Podría ser Sancionado en CDMX por Cantar un Narcocorrido en Flow Fest 2025?

Durante el Flow Fest 2025 que se realizó este fin de semana en la CDMX, Natanael Cano interpretó una canción que le ha generado diversas multas en varios estados en donde están prohibidos los narcocorridos.

Noticia relacionada: Flow Fest 2025: ¿Por Qué Natanael Cano No Debería Cantar Narcocorridos y Quién se lo Prohibió?

¿Podría ser sancionado por interpretar narcocorrido en Flow Fest 2025 en CDMX?

A diferencia de otros estados en los que se ha prohibido los narcocorridos como Chihuahua, Jalisco, y otros, en la Ciudad de México no hay una prohibición de este género musical.

El 15 de abril pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la Ciudad de México respalda el llamado de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de no prohibir los “corridos tumbados” ni ningún otro género musical, sino de evitar la promoción de letras que inciten a la violencia.

No estamos en contra de ningún género musical; lo que nos preocupa son los mensajes que se transmiten en algunas canciones. No podemos promover la violencia a través de la música

VIDEO: ¡No Entienden! Los Alegres del Barranco y Natanael Cano Se Arriesgan y Cantan Corridos

Ante esto, dijo que el Gobierno de la CDMX emitiría una circular dirigida a todos los eventos organizados por el gobierno local, así como a los espacios culturales públicos, con el fin de garantizar que no se promuevan expresiones culturales que contribuyan a normalizar la violencia, y en cambio, se fomente una cultura de paz.

Multas vs Natanael Cano

En 2023, en Chihuahua, multaron con 1 millón 244 mil 880 pesos al cantante tras un concierto en el que interpretó Cuerno Azulado. También se le ha sancionado en Aguascalientes y Colima

Estados dónde están prohibidos los narcocorridos

El primer estado en el país en prohibir los corridos fue Sinaloa. En 1987, el entonces gobernador, Francisco Labastida, convocó a las estaciones de radio a cambiar su programación, para dejar de lado las "canciones que exaltaran la violencia".

Baja California, en particular en Tijuana. Desde 2023 se prohibió la interpretación de canciones que hagan apología del delito en conciertos, bares, antros o eventos públicos.

Sinaloa

Chihuahua

Nayarit

Michoacán

Aguascalientes

Jalisco

Quintana Roo. Cancún

Guanajuato

Estado de México

Querétaro

Historias recomendadas: