Flow Fest 2025: ¿Por Qué Natanael Cano No Debería Cantar Narcocorridos y Quién se lo Prohibió?

La presentación de Natanael Cano en el Flow Fest 2025 desató una nueva polémica sobre los límites de la libertad artística y la legalidad de interpretar narcocorridos en eventos públicos.

En su presentación en el Flow Fest 2025 en la Ciudad de México, luego de que los asistentes se la pidieran de forma insistente, Natanael Cano accedió a tocar 'Cuerno Azulado'. La canción, una de las más polémicas del género conocido como corridos tumbados, comenzó a corearse en el público. Más adelante, con la aparición de Gabito Ballesteros en el escenario, Cano interpretó el tema provocando controversia.

'Cuerno Azulado' contiene referencias directas al narcotráfico, armas, pactos con autoridades, tráfico de drogas y ostentación de lujos vinculados al crimen organizado.

Ese tipo de letras son consideradas por muchos como una forma de glorificación del crimen, lo que ha generado rechazo y cuestionamientos éticos.

No es la primera vez que Natanael Cano ha evitado cantar 'Cuerno Azulado'. En 2023, durante un concierto, dejó de interpretarla luego de leer lo que pareció ser una amenaza en un papel que alguien le pasó durante el show. “Me van a matar a la v*rga, tócate otra”, dijo en el escenario. A partir de ese momento, decidió no volver a tocar esa canción en vivo.

¿Por qué no debe cantar narcocorridos?

El temor a represalias del crimen organizado, recordando casos como los de Chalino Sánchez o Valentín Elizalde, quienes murieron tras interpretar canciones polémicas, ha sido un factor clave en la decisión de los artistas de dejar de interpretar ciertos temas.

Aunque la Ciudad de México no tiene una norma específica que prohíba los narcocorridos, el Artículo 208 del Código Penal Federal sanciona la apología del delito cuando una persona “incita públicamente” a cometer ilícitos. En teoría, esa disposición podría aplicarse si autoridades o fiscales así lo determinan.

En otros estados ya se han impuesto multas, cancelaciones de conciertos o vetos a artistas que interpretan corridos vinculados al narcotráfico.

¿Quién le prohibió (o le podría prohibir) cantar?

En varios estados de México está prohibido cantar narcocorridos en conciertos públicos; se imponen multas o se cancelan eventos si se interpretan.

De hecho, en el estado de Chihuahua, Natanael Cano ya ha sido multado por interpretar corridos vinculados al crimen.

También hay algunos establecimientos donde los promotores exigen que los artistas que envíen sus tracklists antes de tocar, para eliminar temas polémicos y evitar sanciones o que les cancelen el permiso. El mismo Natanael lo ha denunciado.

Por otro lado, en varias ocasiones, Cano ha confesado que dejar de cantar 'Cuerno Azulado' fue una decisión motivada por el miedo a represalias. Ese temor ha sido señalado como razón suficiente para autocensurarse.

Luego de su presentación en el Flow Fest, diversos sectores reprobaron que 'Cuerno Azulado' se interpretara en un festival de gran afluencia, argumentando que se promueve una cultura de violencia y normalización del narcotráfico. Algunos pidieron que se sancionara al artista.

Natanael Cano ha protestado por lo que califica como “prohibición” de su música, defendiendo el corrido tumbado como una forma legítima de expresión artística.

Mientras muchos defienden su derecho a cantar, otros señalan que temas como “Cuerno Azulado” glorifican la violencia, pueden incitar al delito y exponen al artista a graves riesgos.

