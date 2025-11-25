Reportan Caída Masiva de Servicios de Internet y Otras Plataformas Hoy 25 de Noviembre

Usuarios reportan la tarde de este martes 25 de noviembre la caída del servicio de internet fijo, así como de X y otras plataformas como Steam, Roblox, Discord, PlayStation Network, entre otras.

De forma simultánea, los usuarios reportaron la caída de la red de internet Cloudflare y otras plataformas de computación en la nube.

Los problemas de red incluso afectaron el servicio de Ecobici de la Ciudad de México, que informó afectaciones debido a fallas de conectividad ajenas a su plataforma. "Nuestro equipo técnico trabaja para establecer el servicio a la brevedad", informó.

¿Qué servicios de internet se cayeron hoy?

De acuerdo con el sitio de reportes de fallas Downdetector, en conjunto, suman casi 2 mil informes de problemas relacionados con la red en los siguientes servicios:

X

Steam

Izzi

Totalplay

Megacable

Telmex

Axtel

Cloudflare

PlayStation Network

MCM Telecom

Discord

GitHub

Xbox Network

Free Fire

Teams

Telegram

Amazon

En todos los casos, el problema más reportado era la falta de internet, seguido de "caída total" y problemas con la conexión de servidores.

¿De dónde provienen los reportes de fallas?

Según los informes de fallas, el pico de reportes se registró cerca de las 17:00 horas y continuaba hasta pasadas las 18:00 horas, sin que hasta el momento se conozca la causa de la caída.

La mayoría de los reportes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país:

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Mérida

León

Puebla

AWS no detecta fallas en sus servicios

Más tarde, Amazon Web Services precisó que luego de un monitoreo no detectó fallas en sus servicios, por lo que opera con normalidad.

