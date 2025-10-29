¿Cómo Está el Tráfico en la México-Pachuca Hoy? Esto Pasa en la Carretera

Si tu ruta habitual es la México-Pachuca, ten en cuenta que este miércoles, 29 de octubre de 2025, se prevé una manifestación. Te decimos qué es lo que está pasando en la carretera.

Se trata de Comerciantes y Transportistas Unidos, quienes exigen:

Un alto inmediato a la fabricación de delitos y a los actos de persecución y hostigamiento ejercidos, presuntamente, por la Fiscalía del Estado de México en contra de integrantes de los sectores productivos, ya que dichas acciones vulneran sus derechos, la seguridad jurídica y el bienestar de sus familias.

Cabe destacare que hoy estan previstas otras protestas en la CDMX, sin embrago la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) indicó que se posponen los bloqueos que tenía previstos en vialidades de acceso a la Ciudad de México, así como las marchas en la capital del país para el miércoles 29 de octubre.

El aplazamiento de movilizaciones fue luego de que el gobierno capitalino accedió a un diálogo con la FAT para el próximo viernes 31 de octubre a las 16:00 horas en la Secretaría de Movilidad, se indicó en un comunicado.

¿Cómo está el tráfico en la México-Pachuca hoy?

Se prevé que de los Comerciantes y Transportistas Unidos de las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa se reúnan:

A las 09:00 horas, en la México-Pachuca, para marchar con destino a Palacio Nacional, en el Zócalo de la CDMX.

Otros puntos donde se esperan bloqueos del mismo gremio son:

Autopista México-Querétaro.

Aurrera Koblenz, Cuautitlán Izcalli.

Plaza Sentura, Tlalnepantla.

Parque Naucalli.

Caseta México-Puebla.

Caseta México-Toluca.

Soriana Híper Coacalco “López Portillo”.

No se descarta que, como parte de las acciones de protesta, los manifestantes se desplacen hacia otros puntos de la Ciudad de México, además, se prevé el arribo de

autobuses que trasladarán a las y los participantes al punto de concentración.

Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación para llegar a tiempo a sus destinos, evitar la ruta, en la medida de lo posible, o buscar rutas alternas.

