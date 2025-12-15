¿Hay Cierres en la México-Puebla Hoy, 15 de Diciembre de 2025? Últimas Noticias de Capufe y GN

¿Vas a transitar por la autopista México-Puebla hoy, 15 de diciembre de 2025? Aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Este lunes, la autopista amaneció sin severas afectaciones vehiculares, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

¿Hay cierres en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, estos han sido los reportes en la autopista México-Puebla y carreteras cercanas, de acuerdo con ambas instancias.

21:21 horas (14 de diciembre): Carga vehicular en ambos sentidos, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos, sin reporte de incidentes.

(14 de diciembre): Carga vehicular en ambos sentidos, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos, sin reporte de incidentes. 05:18 horas (15 de diciembre): GN alertó sobre afectación en Puebla, pero en la carretera Tulancingo-Tihuatlán, debido a un accidente vial cerca del km 173+000.

