¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 10 de Octubre de 2025? Capufe Informa Afectaciones

¿Hay Cierres Hoy en la Autopista México-Querétaro? Capufe Reporta Afectaciones
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 10 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en esta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 10 de octubre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- A la 1:06 horas Capufe informó la reducción de carriles por labores de mantenimiento en el kilómetro 185 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX.
- A la 1:26 horas Capufe indicó que la circulación en el kilómetro 116 de la vía en dirección a Querétaro se había restablecido después de la atención de un accidente.
- A las 4:53 horas Capufe informó que continuaba el cierre de circulación en el kilómetro 91 de la autopista con dirección a Querétaro, por el retiro de una unidad siniestrada luego de un accidente.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
