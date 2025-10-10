¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 10 de Octubre de 2025? Capufe Informa Afectaciones

Este 10 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 10 de octubre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

A la 1:06 horas Capufe informó la reducción de carriles por labores de mantenimiento en el kilómetro 185 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX.

informó la de por labores de mantenimiento en el kilómetro 185 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX. A la 1:26 horas Capufe indicó que la circulación en el kilómetro 116 de la vía en dirección a Querétaro se había restablecido después de la atención de un accidente.

Capufe indicó que la en el kilómetro 116 de la vía en dirección a Querétaro se había después de la atención de un accidente. A las 4:53 horas Capufe informó que continuaba el cierre de circulación en el kilómetro 91 de la autopista con dirección a Querétaro, por el retiro de una unidad siniestrada luego de un accidente.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

LECQ