¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 12 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 12 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 12 de febrero de 2026, no se reportaron incidentes graves en esta importante vía.

Durante el miércoles 11 de febrero se reportaron las siguientes afectaciones:

A las 13:49 horas, carga vehicular en ambos sentidos, a la altura del km 40, por labores de mantenimiento.

A las 15:59 horas, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 206, dirección a Querétaro.

A las 16:51 horas, se reportó carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, en el km 56, dirección a Querétaro.

