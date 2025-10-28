¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Martes 28 de Octubre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 28 de octubre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, la autopista amaneció con incidentes que afectaron la circulación de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 28 de octubre de 2025?

A las 00:04 horas en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 198 dirección Querétaro, Capufe informó del restablecimiento de la circulación luego de la atención a un accidente.

A las 00:57 horas Capufe indicó que se registraba carga vehicular en el kilómetro 107 de la vía en dirección a la Ciudad de México, pese a que se concluyó el movimiento de unidades con exceso de dimensiones.

A la 01:29 horas Capufe informó que luego de concluir el movimiento de las unidades con exceso de dimensiones, se restableció la circulación en el kilómetro 107 de la autopista México-Querétaro en dirección a la CDMX.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

