¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 3 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 3 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hubo cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 3 de febrero de 2026, las autoridades no reportaron algún incidente en esta importante vía.

Sin embargo, durante la tarde y noche de este lunes 2 de febrero se reportaron también algunos incidentes, por labores de mantenimiento, regreso de vacacionistas y accidentes:

A las 13:36 horas, se reportó reducción de carriles, en el km 44, dirección a la Ciudad de México, por atención a un accidente vial por alcance.

A las 15:36 horas, se informó carga vehicular en la caseta de cobro de Tepotzotlán, dirección a la Ciudad de México, por regreso de vacacionistas.

A las 22:30 horas, hubo reducción de carriles, en el km 136, dirección a la Ciudad de México, por atención a una persona atropellada.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras

