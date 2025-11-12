¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Miércoles 12 de Noviembre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 12 de noviembre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, la autopista amaneció sin incidentes que afectaran la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 12 de noviembre de 2025?

Hasta las 5:00 horas Capufe no reportó ningún incidente que afectara la circulación en la autopista México-Querétaro.

