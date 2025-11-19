¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Miércoles 19 de Noviembre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 19 de noviembre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, la autopista amaneció con cierres que afectaron la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 19 de noviembre de 2025?

A las 3:34 horas, Capufe informó de la circulación a contraflujo por el avance de unidades con exceso de dimensiones del kilómetro 83 (Jilotepec) al kilómetro 73 (Tepeji del Río), por lo que se registraba carga vehicular en ambos sentidos.

informó de la a por el avance de del (Jilotepec) al (Tepeji del Río), por lo que se registraba en ambos sentidos. A las 4:40 horas, Capufe indicó que luego de concluir el movimiento de las unidades con exceso de dimensiones , se registraba cierre de circulación en el kilómetro 83 de la autopista por el reacomodo de muros en dirección a la CDMX y en dirección a Querétaro continuaba la reducción de carriles.

indicó que , se registraba en el de la autopista por el reacomodo de muros en dirección a la CDMX y en dirección a Querétaro continuaba la reducción de carriles. A las 4:55 horas, Capufe informó que a pesar de que se concluyó el movimiento de las unidades con exceso de dimensiones en la zona del kilómetro 83 de la autopista México-Querétaro en dirección a la CDMX se registraba carga vehicular.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

LECQ