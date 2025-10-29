¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Miércoles 29 de Octubre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 29 de octubre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, la autopista amaneció con incidentes que afectaron la circulación de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 29 de octubre de 2025?

A la 1:54 horas Capufe indicó el cierre de la circulación en el kilómetro 113 de la vía en dirección a la Ciudad de México por un accidente y las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

indicó el en el de la vía en a la por un y las maniobras para retirar la unidad siniestrada. A las 3:39 horas Capufe informó el restablecimiento de la circulación en la autopista México-Querétaro en el kilómetro 113, en dirección a la CDMX, luego de atender el accidente.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

LECQ