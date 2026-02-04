¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 4 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 4 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hubo cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 4 de febrero de 2026, las autoridades reportaron un incidente en esta importante vía:

01:17 horas: Se reportó reducción de carriles, en el km 72, por atención a accidente.

07:24 horas: Cierre a la circulación en el km 105, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

07:55 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 105, dirección CDMX, luego de atención de accidente.

09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 206, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

12:26 horas: Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

Sin embargo, durante la tarde y noche de este martes 3 de febrero se reportaron también algunos incidentes:

A las 8:44 horas, se reportó carga vehicular en ambos sentidos de la México-Querétaro, en el km 40, por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

A las 17:45 horas, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 206, dirección Querétaro.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM