¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 13 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 13 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 13 de febrero de 2026, no se reportaron afectaciones o incidentes en esta importante vía.

Durante el jueves 12 de febrero se reportaron las siguientes afectaciones:

08:44 horas : Reducción de carriles en el km 99, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino a camellón central).

: Reducción de carriles en el km 99, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino a camellón central). 09:00 horas : Reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 206, dirección Querétaro.

: Reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 206, dirección Querétaro. 09:02 horas: Carga vehicular en el km 40, en ambos sentidos, por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

Carga vehicular en el km 40, en ambos sentidos, por labores de mantenimiento en los carriles laterales. 09:11 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 99, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

Restablecimiento de la circulación en el km 99, dirección Querétaro, tras atención de accidente. 10:18 horas: Reducción de carriles en la Plaza de Cobro Palmillas, en ambos sentidos, por atención de incidencia.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM